"Динамо" вновь опозорилось в чемпионате Украине (видео)

Киевляне неудачно сыграли на родном стадионе

В субботу, 18 октября, "Динамо" провело гостевой поединок 9-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) против "Зари". Поединок состоялся в Киеве.

Что нужно знать

"Заря" принимала "Динамо" на стадионе соперника

Команды обменялись голами во 2 тайме

Киевляне сыграли вничью в 5-й раз подряд в УПЛ

Встреча, проходившая на стадионе имени Валерия Лобановского, завершилась вничью со счетом 1:1. Таким образом, Бело-синие не могут победить в первенстве Украины на протяжении 5 игр подряд. Об этом сообщает "Телеграф".

Киевляне владели преимуществом по ходу всей встречи, создали больше моментов, однако взять 3 очка вновь не удалось. Столичный клуб вышел вперед во втором тайме благодаря точному выстрелу Виталия Буяльского. Под занавес встречи Филипп Будковский ударом головой сравнял счет.

Примечательно, что беспроигрышная серия "Динамо" в УПЛ увеличилась до 41 игры, однако болельщики киевлян не считают это успехом. Более того, пользователи называют эту серию позорной из-за обилия ничьих.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 по итогам отборочного еврокубкового турнира попало в основной этап Лиги конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в третьем по силе еврокубке. Киевляне успели стартовать в ЛК поражением от "Кристал Пэлас" (0:2). 23 октября столичный клуб сыграет с турецким "Самсунспором".

В чемпионате Украины киевляне находятся на второй позиции. В Кубке Украины Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а за место в четвертьфинале сыграют против "Шахтера".