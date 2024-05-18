Усик — Ф’юрі: на шоу побили легенду російського боксу (відео)

Головна подія вечора відбудеться після опівночі

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, де пройде бій Олександр Усик — Тайсон Ф’юрі, спробував себе проявити російський боксер Сергій Ковальов. Ветеран світового боксу поступився маловідомому боксеру зі Швеції Робіну Сафару.

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Поєдинок проходив у першій важкій вазі. Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі нічого не зумів протиставити своєму опоненту, повідомляє "Телеграф".

З перших хвилин поєдинку шведський боксер діяв першим номером, тоді як Ковальов намагався підловити свого суперника. Незважаючи на всі спроби, Сафар діяв активніше і вже у третьому раунді Ковальов справді зрозумів, що йому сьогодні не перемогти.

У сьомому раунді російський боксер пропустив кілька сильних ударів по печінці, проте залишався на ногах. У десятому раунді Ковальов навіть побував у нокдауні, але зумів підвестися, аби без шансів програти за очками.

Зважаючи на все, Ковальову слід задуматися про завершення кар’єри, тоді як Сафар зумів створити собі ім’я в поєдинку з більш іменитим суперником.

Раніше "Телеграф" писав, що бій Усик — Ф’юрі орієнтовно розпочнеться 19 травня о 00:30. В Україні поєдинок можна подивитися ексклюзивно на Megogo, а "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою. Додамо, що букмекери здивували прогнозом на бій українця із британцем.