Британський "Грім" жорстко нокаутував суперника на шоу Усик — Ф’юрі (відео)

Представник легкої ваги видав неймовірний нокаут

У суботу, 18 травня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) проходить великий вечір профі-боксу, головною подією якого стане супербій Усик — Ф’юрі. В андекарді шоу феноменально виступив британський боксер Марк Чемберлен на прізвисько "Грім".

Вже в першому раунді "Грім" нокаутував представника Нігерії Джошуа Олувасеуна. Про це повідомляє "Телеграф".

Поєдинок проходив у середньому темпі, поки Марк потужним ударом не впіймав суперника у центрі рингу. Джошуа піднявся, проте відбитися від подальшого добивання нігерієць не зумів. У результаті Олувасеуна опинився у тяжкому нокауті, впавши обличчям у канвас.

Непереможний Марк здобув свою 16 перемогу у профі, а Джошуа, у свою чергу, програв удруге у кар’єрі, маючи у послужному списку 23 перемоги.

Додамо, що Чемберлен завоював другорядний пояс WBC Silver у легкій вазі. У цій ваговій категорії виступає українець Василь Ломаченко, який у травні 2024 року завоював пояс IBF.

Бій Усик — Ф’юрі покажуть в Україні, орієнтовно поєдинок розпочнеться 19 травня о 00:30 за київським часом. Напередодні букмекери дали прогноз на поєдинок "Циганського короля" та "Кота".