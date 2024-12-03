В Абхазії пішли проти РФ. Парламент прийняв рішення щодо проросійської угоди

Саме через неї і почались протести у Сухумі

Парламент невизнаної Абхазії не підтримав інвестиційну угоду з Росією, саме через неї опозиція республіки протестувала кілька днів, а так званий "президент" країни Аслан Бжанія пішов у відставку.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що голосування проходило у вівторок, 3 грудня.

За угодою РФ були передбачені пільги для російських підприємців, які реалізують в Абхазії проєкти з обсягом інвестицій не менше 2 млрд рублів. Цей документ було підписано у жовтні, проте його мав ратифікувати парламент, аби він набрав чинності.

Але депутати 3 грудня не підтримали ратифікацію цієї угоди Росії. Попереднє голосування призначали на 15 листопада, але тоді через масштабну акцію протесту, яка переросла в заворушення із захопленням адміністративних будівель у центрі Сухума, влада республіки вирішила зняти питання про ратифікацію документа з парламентської повістки для "стабілізації ситуації".

Згодом і "президент" країни Аслан Бжанія пішов у відставку. Його критикували за сильну залежність від Москви, яку вважають зрадою національних інтересів.

Нагадаємо, під час війни в Абхазії у 1992—1993 роках вона отримала військову підтримку Росії, і з того часу проголосила про свою "незалежність" від Грузії. За грузинськими законами, на території Абхазії знаходиться Абхазька автономна Республіка Грузії. П’ятеро держав-членів ООН визнають її незалежність: Росія, Нікарагуа, Венесуела, Науру, Сирія.

Раніше "Телеграф" розповідав, як "бунт" в Абхазії вплине на Україну. Свою думку з цього приводу виклав журналіст та народний депутат України 8-го скликання Вадим Денисенко.