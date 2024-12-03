В Абхазии пошли против РФ. Парламент принял решение о пророссийском соглашении

Именно из-за нее и начались протесты в Сухуме.

Парламент непризнанной Абхазии не поддержал инвестиционное соглашение с Россией, именно из-за него оппозиция республики протестовала несколько дней, а так называемый "президент" страны Аслан Бжания ушел в отставку.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что голосование проходило во вторник, 3 декабря.

По соглашению РФ были предусмотрены льготы для российских предпринимателей, реализующих в Абхазии проекты с объемом инвестиций не менее 2 млрд рублей. Этот документ был подписан в октябре, однако его должен был ратифицировать парламент, чтобы он вступил в силу.

Но депутаты 3 декабря не поддержали ратификацию этого соглашения России. Ранее голосование назначалось на 15 ноября, но тогда из-за масштабной акции протеста, переросшей в беспорядки с захватом административных зданий в центре Сухума, власти республики решили снять вопрос о ратификации документа с парламентской повестки для "стабилизации ситуации".

Впоследствии и "президент" страны Аслан Бжания ушел в отставку. Его критиковали за сильную зависимость от Москвы, которую считают предательством национальных интересов.

Напомним, во время войны в Абхазии в 1992—1993 годах она получила военную поддержку России и с тех пор провозгласила о своей "независимости" от Грузии. По грузинским законам, на территории Абхазии находится Абхазская автономная Республика Грузии. Пятеро государств-членов ООН признают ее независимость: Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как "бунт" в Абхазии повлияет на Украину. Свое мнение на этот счет изложил журналист и народный депутат Украины 8-го созыва Вадим Денисенко.