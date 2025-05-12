Конфлікту кінець? США оголосили про торгівельну угоду з Китаєм

Міністр фінансів США Скотт Бессент та торгівельний представник США в Європі Джеймісон Грір зробили заяву

США та Китай після перемовин у Швейцарії уклали торгівельну угоду, яка буде враховувати інтереси Вашингтона. Досягти домовленостей представники двох країн змогли після переговорів 11 травня, тому торгівельній війні між Пекіном та Вашингтоном, схоже, буде покладено край.

Про це сказано в офіційному повідомленні Білого дому. Пресслужба послалася на заяви, які зробили міністр фінансів США Скотт Бессент та торгівельний представник США в Європі Джеймісон Грір.

"Я радий повідомити, що ми досягли значного прогресу між Сполученими Штатами та Китаєм у дуже важливих торговельних переговорах. … Швейцарський уряд був дуже люб’язним, надавши нам це чудове місце, і я думаю, що це призвело до значної продуктивності, яку ми спостерігали. Ми надамо деталі завтра, але можу сказати вам, що переговори були продуктивними. У нас були віцепрем’єр, два віцеміністри, посол Джеймісон і я. І я розмовляв з президентом Трампом, як і посол Джеймісон, минулої ночі, і він повністю поінформований про те, що відбувається. Тож завтра вранці буде повний брифінг", – заявив Бессент.

За словами Гріра, домовленостей вдалося досягти дуже швидко. На його думку, це свідчить, що розбіжності між Китаєм та США були відносно незначними. Він підтвердив, що подробиці угоди оголосять 12 травня.

З початку 2025 року США вже кілька разів підвищували митні тарифи на китайський імпорт. Як повідомила пресслужба Білого дому, Вашингтон наразі розглядає можливість збільшення мит до 245% через дії Пекіна у відповідь на попередні торгівельні обмеження. Востаннє, 9 квітня, Трамп підвищив тариф до 125%, але наступного дня в Білому домі уточнили: з урахуванням додаткових нарахувань реальна ставка сягнула 145%. У відповідь Китай підняв мита на американські товари з 84% до 125% та ввів заборону на експорт до США рідкісноземельних металів і магнітів, необхідних для виробництва у сферах оборони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Китай зобов’язав національні авіакомпанії тимчасово припинити отримання нових літаків Boeing, а також зупинити закупівлі авіаційного обладнання та комплектуючих у США. Таке рішення стало реакцією Пекіна на запровадження Сполученими Штатами підвищених мит у розмірі 145% на китайські товари за ініціативою адміністрації Дональда Трампа.