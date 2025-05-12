Конфликту конец? США объявили о торговом соглашении с Китаем

Министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель США в Европе Джеймисон Грир сделали заявление

США и Китай после переговоров в Швейцарии заключили торговое соглашение, учитывающее интересы Вашингтона. Достичь договоренностей представители двух стран смогли после переговоров 11 мая, поэтому торговой войне между Пекином и Вашингтоном, похоже, будет положен конец.

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома. Прессслужба сослалась на заявления, сделанные министром финансов США Скоттом Бессентом и торговым представителем США в Европе Джеймисоном Гриром.

"Я рад сообщить, что мы достигли значительного прогресса между Соединенными Штатами и Китаем в очень важных торговых переговорах. … Швейцарское правительство было очень любезным, предоставив нам это прекрасное место, и я думаю, что это привело к значительной производительности, которую мы наблюдали. Мы дадим детали завтра, но могу сказать вам, что переговоры были продуктивными. У нас были вице-премьер, два вице-министра, посол Джеймисон и я. И я разговаривал с президентом Трампом, как и посол Джеймисон, минувшей ночью, и он полностью информирован о происходящем. Так что завтра утром будет полный брифинг", – заявил Бессент.

По словам Грира, договоренностей удалось добиться очень быстро. По его мнению, это свидетельствует о том, что разногласия между Китаем и США были относительно незначительными. Он подтвердил, что подробности сделки объявят 12 мая.

С начала 2025 года США уже несколько раз повышали таможенные тарифы на китайский импорт. Как сообщила пресс-служба Белого дома, Вашингтон рассматривает возможность увеличения пошлин до 245% из-за действий Пекина в ответ на предыдущие торговые ограничения. В последний раз, 9 апреля, Трамп повысил тариф до 125%, но на следующий день в Белом доме уточнили: с учетом дополнительных начислений реальная ставка достигла 145%. В ответ Китай поднял пошлины на американские товары с 84 до 125% и ввел запрет на экспорт в США редкоземельных металлов и магнитов, необходимых для производства в сферах обороны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Китай обязал национальные авиакомпании временно прекратить получение новых самолетов Boeing, а также остановить закупки авиационного оборудования и комплектующих в США. Такое решение стало реакцией Пекина на введение Соединенными Штатами повышенных пошлин в размере 145% на китайские товары по инициативе администрации Дональда Трампа.