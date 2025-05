Генерала НАТО, відповідального за допомогу Україні, звільнили за жарт про зґвалтування: що він сказав

Це вже другий подібний випадок за рік

Генерал-майор Бундесверу Гартмут Ренк, який обіймав посаду заступника командувача штабу НАТО у Вісбадені (Німеччина) з координації військової допомоги Україні, був достроково усунений зі служби. Сталося це через скандальний вислів, який він озвучив на службовій нараді.

Про це повідомляє видання Der Spiegel. За даними журналістів, під час онлайн-зустрічі Ренк сказав: "If rape is inevitable, relax and enjoy" ("Якщо зґвалтування неминуче — розслабся і отримуй задоволення"). Цей вислів шокував присутніх, зокрема офіцерку з Великої Британії, яка негайно повідомила про інцидент керівництву.

Сам Ренк визнав, що сказав ці слова, але намагався виправдатися, мовляв, не мав на увазі нічого серйозного і хотів "мотивувати команду" в іронічній формі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відреагував жорстко: 1 травня він підписав наказ про переведення Ренка на інший пост із подальшим звільненням у запас. Заплановане призначення генерала до Штабу трансформації НАТО в Норфолку (США) скасоване. Як зазначає Der Spiegel, це вже другий випадок за рік, коли німецький генерал достроково залишає високий пост у структурі Альянсу.

