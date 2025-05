Генерала НАТО, ответственного за помощь Украине, уволили за шутку об изнасиловании: что он сказал

Это уже второй подобный случай через год

Генерал-майор Бундесвера Гартмут Ренк, занимавший пост заместителя командующего штабом НАТО в Висбадене (Германия) по координации военной помощи Украине, был досрочно отстранен от службы. Произошло это из-за скандального изречения, которое он озвучил на служебном совещании.

Об этом сообщает издание Der Spiegel. По данным журналистов, во время онлайн-встречи Рэнк сказал: "If rape is inevitable, relax and enjoy" ("Если изнасилование неизбежно — расслабься и получай удовольствие" ). Это выражение шокировало присутствующих, в том числе офицершу из Великобритании, которая немедленно сообщила об инциденте руководству.

Сам Рэнк признал, что сказал эти слова, но пытался оправдаться, мол, не имел в виду ничего серьезного и хотел "мотивировать команду" в иронической форме.

Министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал жестко: 1 мая он подписал приказ о переводе Ренко на другой пост с последующим увольнением в запас. Запланированное назначение генерала в Штаб трансформации НАТО в Норфолке (США) упразднено. Как отмечает Der Spiegel, это уже второй случай за год, когда немецкий генерал досрочно покидает высокий пост в структуре Альянса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ракеты Taurus, вокруг которых поднял волну заявлений канцлер Германии Фридрих Мерц, действительно способны нанести существенные разрушения Керченскому мосту — но только при определенных условиях.