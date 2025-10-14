Скромна "Смерекова хата" на Чернівеччині: як зараз виглядає дім Назарія Яремчука (фото)
У будинку Яремчука зберігається колекція його вишиванок і платівок
Відомий український співак Назарій Яремчук, який запам'ятався піснями "Зелений гай", "Родина", "Чуєш, мамо", народився у селі Рівня Чернівецької області. У невеликому одноповерховому будинку минули дитинство та юність Яремчука.
Що треба знати:
- Зараз на території будинку Яремчука працює музей
- Екскурсії музеєм проводить сестра співака — Катерина
- У будинку можна побачити особисті речі артиста та його світлини
"Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про батьківський дім співака, і як він виглядає.
Дім Назарія Яремчука
Дім, де виріс співак, розташований на околиці містечка Вижниця, в присілку Рівня. Це одноповерховий будинок з високим дахом із черепиці. Його зводив ще батько Яремчука — Назарій Танасійович. Дах будинку нагадує крутизну схилів гір, розташованих у цій місцевості.
Зараз будинок Яремчука — це музей, який створила його сестра Катерина. Жінка назвала його на честь однієї з найпопулярніших пісень свого брата — "Смерекова хата". Також Катерина проводить екскурсії музеєм.
Будинок зберігся практично у своєму первісному вигляді. У приміщенні тільки відремонтували дах, встановивши на ньому черепицю, і додали меморіальну табличку.
У музеї зберігаються листи, світлини співака та його родини, статті з журналів і газет про Назарія. Також експонатами є вишиванки та сценічні костюми артиста. А з магнітофону відвідувачі можуть почути голос співака.
На стінах будинку є афіші концертів Яремчука та фото його дітей – Назарія, Дмитра та Марічки. Окрім цього, тут розмістили колекцію платівок виконавця з різних етапів творчості. Тут зберігається і футбольний м'яч, оскільки Назарій любив спорт. У музеї також можна побачити шкільні зошити виконавця та книги його родини, наприклад "Українська енциклопедія", яка пробита кулями.
У 2009 році музей відвідував тодішній президент України Віктор Ющенко. Він допоміг видати щоденник, який Назарій вів з 1977 року. Записи видали під назвою "Доки".
