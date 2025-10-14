Скромна "Смерекова хата" на Чернівеччині: як зараз виглядає дім Назарія Яремчука (фото)

У будинку Яремчука зберігається колекція його вишиванок і платівок

Відомий український співак Назарій Яремчук, який запам'ятався піснями "Зелений гай", "Родина", "Чуєш, мамо", народився у селі Рівня Чернівецької області. У невеликому одноповерховому будинку минули дитинство та юність Яремчука.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про батьківський дім співака, і як він виглядає.

Дім Назарія Яремчука

Дім, де виріс співак, розташований на околиці містечка Вижниця, в присілку Рівня. Це одноповерховий будинок з високим дахом із черепиці. Його зводив ще батько Яремчука — Назарій Танасійович. Дах будинку нагадує крутизну схилів гір, розташованих у цій місцевості.

Будинок Назарія Яремчука, фото vyzhnytskyi-park.in.ua

Зараз будинок Яремчука — це музей, який створила його сестра Катерина. Жінка назвала його на честь однієї з найпопулярніших пісень свого брата — "Смерекова хата". Також Катерина проводить екскурсії музеєм.

Сестра Яремчука - Катерина - на тлі афіш його концертів, фото з мережі

Будинок зберігся практично у своєму первісному вигляді. У приміщенні тільки відремонтували дах, встановивши на ньому черепицю, і додали меморіальну табличку.

Будинок Яремчука зовні, фото "Вікіпедія"

У музеї зберігаються листи, світлини співака та його родини, статті з журналів і газет про Назарія. Також експонатами є вишиванки та сценічні костюми артиста. А з магнітофону відвідувачі можуть почути голос співака.

Фото Яремчука і його родини у будинку, vyzhnytskyi-park.in.ua

Вишиті сорочки Яремчука, фото drymba.com/uk

На стінах будинку є афіші концертів Яремчука та фото його дітей – Назарія, Дмитра та Марічки. Окрім цього, тут розмістили колекцію платівок виконавця з різних етапів творчості. Тут зберігається і футбольний м'яч, оскільки Назарій любив спорт. У музеї також можна побачити шкільні зошити виконавця та книги його родини, наприклад "Українська енциклопедія", яка пробита кулями.

Футбольний м'яч Яремчука, фото drymba.com/uk

Світлини Яремчука та його рідних, фото drymba.com/uk

У 2009 році музей відвідував тодішній президент України Віктор Ющенко. Він допоміг видати щоденник, який Назарій вів з 1977 року. Записи видали під назвою "Доки".

