"Не вірю": литовський міністр скептично оцінив шанси Європи домовитись про відправку військових в Україну

Країни ЄС не можуть домовитися між собою у значно менш чутливих питаннях

Країни-члени Європейського Союзу навряд чи зможуть зайняти єдину позицію щодо відправлення військових в Україну. Країни ЄС вже довели неспроможність домовлятися з менш чутливих питань – а тут проблема серйозніша.

Про це сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Литовський міністр дуже скептично прокоментував можливість досягнення консенсусу.

"Не думаю, що є можливість погодити щось… Ми довели у минулому неспроможність домовитися з менш чутливих питань… Тому не вірю, що ми зможемо домовитись про щось на кшталт цього", – сказав він.

При цьому, за словами Ландсбергіса, Литва готова взяти участь у відправці військових в Україну, якщо Євросоюз прийме таке рішення. Розглядаються будь-які опції відправки, щоб це не було – тренувальна місія, розмінування або щось інше.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю "Телеграфу" полковник ЗСУ, воєнний аналітик, кандидат політичних наук Петр Черник відповів, чи справді НАТО може втрутитися у війну. За його словами, ймовірність того, що військові Альянсу все ж з’являться в Україні, але не на полі бою, все ж є.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон назвав умови для введення військ Франції в Україну. За його словами, це можливо лише в тому випадку, якщо РФ прорвуть оборону ЗСУ на двох напрямках.

Проте станом на сьогодні не йдеться про перекидання в Україну французських, або інших іноземних військ з країн-членів Північноатлантичного Альянсу. Причина проста – для цього потрібне відповідне рішення з боку НАТО, а зараз його немає; проте у майбутньому ситуація може змінитися.