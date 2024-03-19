"Не верю": литовский министр скептически оценил шансы Европы договориться об отправке военных в Украину

Страны ЕС не могут договориться между собой по гораздо менее чувствительным вопросам

Страны-члены Европейского Союза вряд ли смогут занять единую позицию по отправке военных в Украину. Страны ЕС уже доказали неспособность договариваться по менее чувствительным вопросам – а здесь проблема более серьезная.

Об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза. Литовский министр очень скептически прокомментировал возможность достижения консенсуса.

"Не думаю, что есть возможность согласовать что-то… Мы доказали в прошлом неспособность договориться по менее чувствительным вопросам… Поэтому не верю, что мы сможем договориться о чем-то вроде этого", – сказал он.

При этом, по словам Ландсбергиса, Литва готова поучаствовать в отправке военных в Украину, если Евросоюз примет такое решение. Рассматриваются любые опции отправки, что бы это ни было – тренировочная миссия, разминирование или что-нибудь другое.

Напомним, ранее в интервью "Телеграфу" полковник ВСУ, военный аналитик, кандидат политических наук Петр Черник ответил, действительно ли НАТО может вмешаться в войну. По его словам, вероятность того, что военные Альянса все же появятся в Украине, но не на поле боя, все же есть.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон назвал условия для введения войск Франции в Украину. По его словам, это возможно только в том случае, если РФ прорвут оборону ВСУ по двум направлениям.

Однако на сегодняшний день речь не идет о переброске в Украину французских или других иностранных войск из стран-членов Североатлантического Альянса. Причина проста – для этого нужно соответствующее решение со стороны НАТО, а сейчас его нет; однако в будущем ситуация может измениться.