Голова МЗС Британії Кемерон зустрінеться з Блінкеном: будуть говорити про Україну

Окрім України, міністру також є, що сказати конгресменам

Міністр іноземних справ Великої Британії Девід Кемерон та державний секретар США Ентоні Блінкен проведуть зустріч 9 квітня під час візиту британського міністра до Вашингтона. Головною темою зустрічі буде питання України та тиску на Конгрес США, щоб змусити його оперативно ухвалити допомогу Києву.

Про це пише інформаційне агентство Reuters. Видання нагадує, що ще минулого тижня Кемерон анонсував свою зустріч з трампістом Майком Джонсоном, який займає посаду спікера Палати представників Конгресу США, та буде вимагати від Джонсона ставити на голосування пакет допомоги Україні.

"Успіх України та невдача Путіна життєво важливі для американської та європейської безпеки… Альтернатива лише підштовхне Путіна до подальших спроб перекроїти європейські кордони силою і буде ясно почута у Пекіні, Тегерані та Північній Кореї", – сказав він.

У МЗС Британії підтвердили, що Кемерон зустрінеться з лідерами республіканців та демократів у Конгресі. Окрім питання України, міністру є, що сказати американським конгресменам – наприклад, щодо посилення економічного тиску на російських терористів та активізації надання Україні усієї необхідної військової та гуманітарної підтримки.

Як писав "Телеграф", США та союзники планують подвоїти зусилля у пошуку усього необхідного озброєння, обладнання та боєприпасів для України. Хоча Україна досягла певних успіхів за останні місяці, вона тримається величезними надзусиллями, тому військова допомога від західних країн має величезне значення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що без допомоги США, за яку всі ніяк не можуть проголосувати, Україні буде важко не те, що перемогти, а навіть зберегтися. Він закликав привернути увагу Конгресу США та американців до України.