Глава МИД Британии Кэмерон встретится с Блинкеном: будут говорить об Украине

Кроме Украины, министру также есть, что сказать конгрессменам

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и государственный секретарь США Энтони Блинкен проведут встречу 9 апреля во время визита британского министра в Вашингтон. Главной темой встречи будет вопрос Украины и давления на Конгресс США, чтобы заставить его оперативно оказать помощь Киеву.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Издание напоминает, что еще на прошлой неделе Кэмерон анонсировал свою встречу с трампистом Майком Джонсоном, который занимает должность спикера Палаты представителей Конгресса США, и потребует от Джонсона ставить на голосование пакет помощи Украине.

"Успех Украины и неудача Путина жизненно важны для американской и европейской безопасности… Альтернатива лишь подтолкнет Путина к дальнейшим попыткам перекроить европейские границы силой и будет ясно услышана в Пекине, Тегеране и Северной Корее", – сказал он.

В МИД Британии подтвердили, что Кэмерон встретится с лидерами республиканцев и демократов в Конгрессе. Кроме вопроса Украины, министру есть что сказать американским конгрессменам – например, об усилении экономического давления на российских террористов и активизации предоставления Украине всей необходимой военной и гуманитарной поддержки.

Как писал "Телеграф", США и союзники планируют удвоить усилия по поиску всего необходимого вооружения, оборудования и боеприпасов для Украины. Хотя Украина преуспела за последние месяцы, она держится огромными сверхусилиями, поэтому военная помощь от западных стран имеет огромное значение.

Президент Владимир Зеленский заявил, что без помощи США, за которую все никак не могут проголосовать, Украине будет тяжело не то, что победить, а даже сохраниться. Он призвал привлечь внимание Конгресса США и американцев к Украине.