Не 500, не 350 та навіть не 50 мільярдів: реальна вартість військової допомоги Україні від США шокує

Реальна сума усієї допомоги США за три роки війни трохи перевищує 50 мільярдів доларів

Військова допомога від США, яку Україна отримала за три роки війни проти Росії, коштує значно менше, ніж було заявлено офіційними особами у Вашингтоні. Реальна вартість військової допомоги, яку Сполучені Штати надали Україні, оцінюється у 18,3 мільярда доларів, тоді як загальний обсяг американської допомоги Києву не перевищує 50,9 млрд – тобто в 7-10 разів менше за суми, заявлені Дональдом Трампом.

Про це сказано у дослідженні, яке провела організація Economists for Ukraine. Після вивчення джерел та документів аналітики зробили висновок, що реальна вартість допомоги від США значно менша за ту суму, яку неодноразово озвучував президент США Дональд Трамп.

Зокрема, аналітики вказали на кілька моментів, які пояснюють реальний стан речей щодо надання допомоги Україні:

Пентагон значно переоцінив обладнання, озброєння та військову техніку, яку він передав Україні. Номінальна оцінка переданого США майна, за версією Пентагону, склала 31 млрд доларів, тоді як його реальна вартість не перевищує 12,5 млрд. Через механізми непрямої передачі озброєння через союзників у Європі Україна отримала тільки 340 млн доларів з понад 20 мільярдів, які надали Сполучені Штати. Більша частина цих грошей "осіла" в бюджетах союзних країн, які надавали Україні своє старе озброєння, яке не коштує таких грошей. Із загальної суми американської допомоги в 50,9 млрд доларів, на бюджетну підтримку України Вашингтон витратив 32,6 млрд. Це дозволило забезпечувати в Україні зарплати, пенсії та соціальні витрати. При цьому гроші відшкодовувалися через механізми Світового банку та розформованого Дональдом Трампом USAID. Нове озброєння, яке в США замовлялося для України, постачається з величезними затримками. Попри номінальну вартість замовленого озброєння в 12,1 млрд доларів США, реальні поставки відбулися лише на 5,5 млрд. Частина допомоги надавалася у вигляді кредитів та гарантій. Наприклад, США гарантували забезпечення кредитів для України та Молдови на загальну суму у 25 млрд доларів. Окрім того, Україна отримувала від США кредити, які фактично залишалися у Сполучених Штатах та працювали на американську економіку: наприклад, кредит в 156 млн доларів дозволив Україні замовити американські локомотиви, а заводу в Пенсильванії, який виконував цей заказ, створити 800 додаткових робочих місць. Загальна допомога від США таким чином складає не більше 50,9 млрд доларів США (18,3 млрд на військові та 32,6 на економічні потреби України). В середньому це трохи менше ніж 17 мільярдів доларів на рік. Ця сума складає приблизно 0,25% федерального бюджету США, співставну суму щорічно витрачає один тільки Вашингтон виключно на утримання та енергозабезпечення урядових будівель.

Окрім того, зазначається у результатах дослідження, на відміну від США Україна ретельно контролює усі іноземні надходження. Зокрема, Київ розробив та використовує електронну систему, яка дозволяє відстежити шлях кожного долара з допомоги – від зарплат державних службовців до придбання офісного паперу, або набоїв для Збройних сил України.

Жодна перевірка, яку проводили інспектори з Пентагону та адміністрації попереднього президента США Джозефа Байдена, не виявили аномалій, або зловживань у використанні Україною міжнародної допомоги. Водночас є низка запитань до американської сторони, оскільки більша частина "допомоги від США" фактично залишилася у самих Сполучених Штатах, а цифри, які надають американські офіційні особи, не збігаються з реальними.

Побічно ці питання підтвердив керівник створеного Дональдом Трампом "Департаменту ефективності державного управління США" Ілон Маск. Нещодавно він несподівано заявив, що з'ясував, куди подівся "значний відсоток грошей", які США надали на військову допомогу Україні. За його словами, ці гроші нібито розікрали… не українські, а саме американські політики.

Варто зазначити, що цифри дійсно не збігаються. Зокрема у Пентагоні заявили, що Сполучені Штати Америки з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну нібито витратили близько 183 мільярдів доларів допомоги Україні, з яких тільки 65,9 млрд пішли на надання військової допомоги. Це розходиться зі словами Трампа про нібито 350 млрд доларів.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу 24 лютого, на треті роковини початку повномасштабної війни, заявив, що США виділили Україні 100 млрд доларів. Він додав, що не планує визнавати ті цифри, які називав Трамп. Щобільше, Україна не планує визнавати боргом навіть ці 100 млрд, оскільки їх видавали як гранти за домовленістю з адміністрацією Байдена.

Але й це не все. Директор програми "Європа і світ" Міжнародного фонду "Відродження" Дмитро Шульга раніше розрахував, що Україна реально отримала від США військової допомоги на 54 млрд доларів. Тому можна зробити висновок, що Трамп свідомо бреше про реальну суму асигнувань, які нібито пішли на військову допомогу Україні.