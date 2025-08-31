Стало відомо, звідки вбивця Парубія міг взяти рюкзак Glovo

Розповідаємо, що заявили у компанії

Вбивство Андрія Парубія відбулось у центрі Львова 30 серпня. Нардеп йшов до спортзалу, коли на нього напав кілер та здійснив постріли. У мережі писали, що нападник міг бути з рюкзаком курʼєрської служби доставки Glovo.

Натомість у пресслужбі компанії Glovo у коментарі "Телеграфу" заявили, що таку сумку продають на українських сайтах. Журналісти "Телеграфу" промоніторили сайт OLX та знайшли цьому підтвердження.

Рюкзак продають за різними цінами від 300 до 3000 тисяч гривень. Його можна придбати онлайн у будь-якому місті.

Також у пресслужбі компанії Glovo заявили, що сумки належать курʼєрам і їх не забирають. Тому потім оголошення про їх продаж зʼявляються на сайті з продажу.

Окремо у компанії заявили, що готові надати повну підтримку правоохоронним органам у розслідуванні. Також висловили співчуття родині загиблого нардепа.

"Ми глибоко шоковані жорстоким вбивством політика і державного діяча Андрія Парубія. Ми висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким. Glovo готова надати повну підтримку правоохоронним органам у розслідуванні, щоб сприяти встановленню всіх обставин та пошуку злочинців", — йдеться у заяві пресслужби Glovo.

Вбивство Андрія Парубія — що відомо

30 серпня невідомий чоловік із рюкзаком "Glovo" і в мотоциклетному шоломі застрелив Андрія Парубія у Львові. Він зробив вісім пострілів у Парубія з пістолета. Через це нардеп загинув на місці до приїзду "швидкої допомоги". У Львові було оголошено план "Сирена", а до пошуків злочинця залучили СБУ. У поліції говорили, що злочинця поки не знайшли. Там додали, що він ретельно спланував напад і, мабуть, давно стежив за жертвою.

Однопартієць Парубія Олексій Гончаренко у коментарі "Телеграфу" висловив переконання, що за вбивством стоять росіяни. Сам факт нападу він називає актом терору.

Таку саму думку поділяє народний депутат Микола Княжицький. Він розповів "Телеграфу", що за нападом на Парубія стоїть Росія. За його словами, одного разу колишнього спікера Ради вже намагалися вбити біля готелю "Київ".

На ранок наступного дня на місці вбивства нардепа Андрія Парубія у Львові продовжились слідчі дії. Вулиця залишається перекритою.

Кореспондентка "Телеграфа" побувала поруч з місцем вбивства. За її словами, надвечір 30 серпня на місце вбивства нардепа люди почали масово зносити свічки, проте вже до ранку їх не залишилося.

Стало відомо, що попрощатись з Андрієм Парубієм можна буде 1 вересня, о 19:00 в Архикатедральному Соборі святого Юра (площа Святого Юра, 5) відбудеться парастас у Львові. У вівторок, 2 вересня, о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону Андрія Парубія, якого вбили 30 серпня.