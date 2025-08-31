Опинився без прикриття: в УДО пояснили, чому у Парубія не було охорони від держави

Після припинення повноважень посадової особи державну охорону в неї забирають

Колишній спікер Верховної Ради та народний депутат Андрій Парубій, якого застрелили 30 серпня у Львові, не мав охорони від держави. Проте, як з'ясувалося, держава тут і не могла б нічого зробити — оскільки за законом Парубія не повинні були охороняти.

Про це сказано в офіційному роз'ясненні Управління державної охорони (УДО). Там пояснили, що державні охоронці виконують свої завдання виключно в рамках чинних законів, а відповідно до Статті 6 закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" УДО забезпечує охорону низки вищих посадових осіб держави. Охорону мають:

голова Верховної Ради України;

прем’єр-міністр України;

голова Конституційного Суду України;

голова Верховного Суду;

перший заступник голови Верховної Ради України;

перший віце-прем’єр-міністр України;

міністр закордонних справ України;

генеральний прокурор;

міністр оборони України;

заступник голови Верховної Ради України.

Проте після припинення повноважень посадової особи державну охорону в неї забирають. Щоправда, це робиться не моментально, а через рік після залишення посади. Парубій вже дуже давно залишив посаду спікера Верховної Ради, тому з нього зняли охорону.

Зазначимо, депутат Львівської облради Ігор Князевич у коментарі "Телеграфу" сказав, що Парубій ніколи не користувався охороною та ніколи не обговорював це питання. Тому кілеру вдалося без перешкод підійти до нього та застрелити посеред дня на одній із жвавих вулиць Львова.

Вбивство Парубія

Як відомо, близько полудня 30 серпня невідомий чоловік із рюкзаком "Glovo" і в мотоциклетному шоломі застрелив Андрія Парубія у Львові. Він зробив вісім пострілів у Парубія з пістолета. Через це нардеп загинув на місці до приїзду "швидкої допомоги". У Львові було оголошено план "Сирена", а до пошуків злочинця залучили СБУ. У поліції говорили, що злочинця поки не знайшли. Там додали, що він ретельно спланував напад і, мабуть, давно стежив за жертвою.

Однопартієць Парубія Олексій Гончаренко у коментарі "Телеграфу" висловив переконання, що за вбивством стоять росіяни. Сам факт нападу він називає актом терору.

Таку саму думку поділяє народний депутат Микола Княжицький. Він розповів "Телеграфу", що за нападом на Парубія стоїть Росія. За його словами, одного разу колишнього спікера Ради вже намагалися вбити біля готелю "Київ".