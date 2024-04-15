"Баварія" — "Арсенал": де і коли дивитись чвертьфінал Ліги чемпіонів

Обидві команди лихоманить у другій половині сезону

У середу, 17 квітня, мюнхенська "Баварія" в рамках гри-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 прийме лондонський "Арсенал". На переможця протистояння у півфіналі турніру чекає або "Реал", або "Ман Сіті". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Баварія" — "Арсенал".

У прямому ефірі в Україні протистояння англійського та німецького грандів покаже медіаплатформа megogo, а також Volia TV. Початок гри – о 22:00 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Після першої гри обидві команди отримали погані новини на внутрішній арені. "Баварія" хоч і перемогла "Кельн" (2:0), але втратила статус чемпіона Німеччини. А ось "Арсенал" програв "Астон Віллі" (0:2) на тлі успіху "Ман Сіті", поступившись Городянам першим місцем в турнірній таблиці чемпіонату Англії. Тепер обидві команди намагатимуться досягти максимального успіху в ЛЧ.

Нагадаємо, у першій грі, яка проходила в Лондоні, команди зіграли внічию (2:2). Таким чином, переможець другого поєдинку і вийде в 1/2 фіналу ЛЧ.

Огляд першого матчу "Арсенал" — "Баварія"

Нагадаємо, в 1/8 фіналу ЛЧ "Арсенал" по пенальті пройшов португальський "Порту", а "Баварія" переграла італійський "Лаціо".