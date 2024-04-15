"Бавария" - "Арсенал": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

Обе команды лихорадит во второй половине сезона

В среду, 17 апреля, мюнхенская "Бавария" в рамках ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 примет лондонский "Арсенал". Победителя противостояния в полуфинале турнира ждет либо "Реал", либо "Ман Сити". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" — "Арсенал".

В прямом эфире в Украине противостояние английского и немецкого грандов покажет медиа-платформа megogo, а также Volia TV. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

После первой игры обе команды ждали плохие новости на внутренней арене. "Бавария" хоть и победила "Кельн" (2:0), но потеряла статус чемпиона Германии. А вот "Арсенал" проиграл "Астон Вилле" (0:2) на фоне успеха "Ман Сити", уступив Горожанам первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Теперь обе команды попытаются достичь максимального успеха в ЛЧ.

Напомним, в первой игре, которая проходила в Лондоне, команды сыграли вничью (2:2). Таким образом, победитель второго поединка и выйдет в 1/2 финала ЛЧ.

Обзор первого матча "Арсенал" - "Бавария"

Напомним, в 1/8 финала ЛЧ "Арсенал" по пенальти прошел португальский "Порту", а "Бавария" переиграла итальянский "Лацио".