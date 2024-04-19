"Ман Сіті" — "Челсі": де і коли дивитись півфінал Кубка Англії

Командам залишився лише один крок до фіналу

У суботу, 20 квітня, "Манчестер Сіті" та "Челсі" поміряються силами в поєдинку 1/2 фіналу Кубка Англії сезону 2023/24. Напередодні манчестерський суперклуб вилетів із Ліги чемпіонів, поступившись "Реалу" у серії післяматчевих пенальті.

У прямому ефірі в Україні кубкову битву англійських грандів покаже телеканал Setanta Sports та медіаплатформа setantasports.com. Про це повідомляє офіційний транслятор в Instagram.

Матч "Ман Сіті" — "Челсі" відбудеться у Лондоні на легендарній арені "Вемблі", початок поєдинку — о 19:15 за київським часом. МС після вильоту з єврокубків намагатиметься взяти реванш на внутрішній арені. Команда має чудові шанси виграти АПЛ, а також Кубок Англії. "Челсі", у свою чергу, провалив сезон у чемпіонаті Англії та намагається зачепитися хоч за якийсь трофей. До речі, лондонці двічі відбирали очки у Городян цього сезону, а тому цілком можуть розраховувати на успіх у Кубку.

Востаннє команди зустрічалися в рамках 25 туру АПЛ. Тоді городяни зуміли вирвати 1 бал у протистоянні із Синіми. Нагадаємо, "Челсі" програв "Ліверпулю" у фіналі Кубка ліги.