"Боруссія" Д — "Реал": букмекери назвали ймовірного переможця фіналу Ліги чемпіонів

Фахівці зуміли виділити однозначного фаворита

У суботу, 1 червня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Боруссія" Д — "Реал".

На думку букмекерів, "Реал" — беззаперечний фаворит зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

Імовірність перемоги Вершкових котирується коефіцієнтом 1,32. В той самий час подібний успіх Джмелів менш ймовірний — коефіцієнт 3,75. Додамо, що ймовірність перемоги Королівського клубу в основний час становить 69%, а дортмундців – 18%.

Прогноз букмекерів на фінал Ліги чемпіонів "Боруссія" Д — "Реал":

Favbet: (перемога "Боруссії" Д 5,30 — нічия 4,25 — перемога "Реала" 1,66)

William Hill: (5,00 — 4,00 — 1,65)

Bwin: (5,00 — 4,10 — 1,63)

Матч "Боруссія" Д — "Реал" відбудеться у Лондоні (Велика Британія). Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися поєдинок у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Реал" пройшов німецький РБ Лейпциг, а потім сенсаційно вибив англійський "Манчестер Сіті". У 1/2 фіналу мадридці не без проблем здолали німецьку "Баварію".

"Боруссія" Д у першому раунді плей-оф ЛЧ обіграла нідерландський ПСВ, у другому — іспанський "Атлетіко", а в третьому — французький "Парі Сен-Жермен".