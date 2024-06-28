Німеччина – Данія: букмекери оцінили шанси команд у боротьбі за чвертьфінал Євро-2024

Господарі турніру – однозначні фаворити зустрічі

У суботу, 29 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу стартує стадія плей-оф. У перший ігровий день 1/8 фіналу зіграють команди Данії та Німеччини.

На думку букмекерів, Німеччина без проблем пройде Данію. Про це повідомляє Favbet.

На вихід німців у наступну стадію плей-оф фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,30. Водночас прохід данців у 1/4 фіналу менш ймовірний – коефіцієнт 3,80. Додамо, що аналітики вважають, що Німеччина переможе в основний час у чвертьфіналі з ймовірністю 58%. В той самий час такий успіх данців оцінюється в 16%.

Прогноз букмекерів на матч Євро-2024 Німеччина — Данія

Favbet: (перемога Німеччини 1,67 — нічия 3,80 — перемога Данії 5,90)

William Hill: (1,61 — 3,75 — 6,00)

Bwin: (1,65 — 3,80 — 5,50)

Відзначимо, матч Німеччина — Данія покажуть в Україні по ТБ, причому подивитися гру можна безкоштовно. Зустріч відбудеться у Дортмунді на "BVB-Штадіоні".

Нагадаємо, збірна Німеччини виграла квартет А на ЧЄ-2024, обігравши Шотландію (5:1), Угорщину (2:0), а також зігравши внічию зі Швейцарією (1:1). Данці, у свою чергу, стали другим у групі С, тричі зігравши внічию: зі Словенією (1:1), Сербією (0:0) та Англією (1:1).