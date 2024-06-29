Англія — Словаччина: де і коли безкоштовно дивитись матч 1/8 фіналу Євро-2024

Англійці рвуться до перемоги на турнірі, правда, поки Леви не блищать на полі

У неділю, 30 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудуться два матчі 1/8 фіналу. Відкриватимуть програму ігрового дня англійці та словаки.

У прямому ефірі в Україні матч Англія — Словаччина (початок о 19:00 за київським часом) покажуть офіційні транслятори поєдинку Megogo та "Суспільне". Про це повідомляє "Телеграф".

Безплатна трансляція гри Англія — Словаччина доступна на регіональних телеканалах "Суспільне" (Київ, Вінниця, Львів тощо), а також у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV, крім ОТТ.

У мережі матч англійців зі словаками ексклюзивно покаже медіаплатформа Megogo. Онлайн відеотрансляція на сервісі буде доступна за підписками: "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна+благодійність" (вартість пробної від 99 грн за 7 днів).

Нагадаємо, Англія зі скрипом виграла свою групу на Євро-2024, обігравши Сербію (1:0), зігравши внічию з Данією (1:1) та Словенією (0:0). Словаччина посіла третє місце у квартеті Е, обігравши Бельгію (1:0), програвши Україні (1:2) та зігравши внічию з румунами (1:1). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".