Англія — Словаччина: букмекери дали прогноз на матч Євро-2024

Збірна Англії — фаворит не лише матчу, а й турніру

У неділю, 30 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу у плей-оф стартують головні фаворити турніру. Збірна Англії зіграє проти Словаччини.

На думку букмекерів, Леви є однозначними фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці оцінили ймовірність виходу англійців у чвертьфінал турніру коефіцієнтом 1,18. В той самий час подібний успіх словаків малоймовірний — коефіцієнт 5,20. Додамо, що ймовірність тріумфу Англії в основний час аналітики оцінили у 66%, а словаків – у 11%.

Прогноз букмекерів на матч Євро-2024 Англія — Словаччина

Favbet: (перемога Англії 1,46 — нічия 4,30 — перемога Словаччини 8,70)

William Hill: (1,44 — 4,20 — 8,50)

Bwin: (1,42 — 4,33 — 8,50)

Матч Англія — Словаччина покажуть в Україні на ТБ. Додамо, що зустріч відбудеться у Гельзенкірхені на Арені "АУФ Шальке".

Нагадаємо, Англія зі скрипом виграла свою групу на Євро-2024, обігравши Сербію (1:0), зігравши внічию з Данією (1:1) та Словенією (0:0). Словаччина посіла третє місце у квартеті Е, обігравши Бельгію (1:0), програвши Україні (1:2) та зігравши внічию з румунами (1:1). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".