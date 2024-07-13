Лікар ПСЖ допомагає українським військовим і не тільки

Фахівець приїхав до України вчетверте

Лікар французького "Парі Сен-Жермен" Стефано Романо прооперував 15 українців у Львові. До речі, нещодавно паризький суперклуб провернув ганебний трансфер із Росії.

Про це повідомляє "Перше медичне об’єднання Львова" у Facebook. За інформацією джерела, провідний ортопед-травматолог відвідав Україну, щоб поділитися з українськими фахівцями своїм досвідом та вміннями.

Стефано, який працює із гравцями ПСЖ, допоміг повернутися у футбол 17-річному юнакові. Загалом Романо провів 15 операцій під час свого візиту, найчастіше він оперував військових. Їм французький лікар виконував втручання із відновлення сухожилків та нервів. Додамо, що Стефано працював військовим лікарем в Іраку, Лівії та Афганістані.

"Дякуємо Стефано Романо за небайдужість, цінні знання та досвід, що допомагають нам ставати кращими й іще ефективніше надавати допомогу нашим пацієнтам", — заявили в українській лікарні.

Нагадаємо, ПСЖ минулого сезону дістався півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. У фінал паризький суперклуб не пустила дортмундська "Боруссія". Перемогу у турнірі здобув мадридський "Реал".