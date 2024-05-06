ПСЖ — "Боруссія" Д: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів

Переможець гри вийде у фінал єврокубка

У вівторок, 7 травня, "Парі Сен-Жермен" у рамках гри у відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 прийме "Борусію" Д. Перша гра завершилася перемогою дортмундців з рахунком 1:0.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ — "Борусія" Д. Зустріч відбудеться в Парижі на стадіоні "Парк-де-Пренс", початок поєдинку — о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу ПСЖ — "Борусія" Д — початок о 22:00 (оновлюється)

Обидві команди досягли певних цілей на внутрішній арені: парижани виграли Лігу 1, а дортмундці кваліфікувалися у Лігу чемпіонів сезону 2024/25, гарантувавши собі місце у топ-5 Бундесліги. Тому ПСЖ та "Боруссія" Д кинуть усі сили на ЛЧ.

Німцям для проходу у фінал необхідно не програти, а от французам потрібна лише перемога. В успіху парижан не сумніваються букмекери. До речі, матч ПСЖ — "Боруссія" Д покажуть в Україні у прямому ефірі.

Нагадаємо, на шляху до півфіналу Ліги чемпіонів парижани розправилися із двома іспанськими командами. Спочатку ПСЖ вибили "Реал Сосьєдад", а потім пройшов каталонську "Барселону". "Боруссія" Д, у свою чергу, в 1/4 фіналу обіграла нідерландський ПСВ, а в 1/8 — іспанський "Атлетіко" Мадрид.