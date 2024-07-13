Врач ПСЖ помогает украинским военным и не только

Специалист приехал в Украину в четвертый раз

Врач французского "Пари Сен-Жермен" Стефано Романо прооперировал 15 украинцев во Львове. К слову, недавно парижский суперклуб провернул позорный трансфер из России.

Об этом сообщает "Первое медицинское объединение Львова" в Facebook. По информации источника, ведущий ортопед-травматолог посетил Украину, чтобы поделиться с украинскими специалистами своим опытом и умениями.

Стефано, который работает с игроками ПСЖ, помог вернуться в футбол 17-летнему юноше. Всего Романо провел 15 операций во время своего визита, чаще всего он оперировал военных. Им французский врач помогал восстановить сухожилья и нервов. Добавим, что Стефано работал военным врачом в Ираке, Ливии и Афганистане.

"Спасибо Стефано Романо за неравнодушие, ценные знания и опыт, которые помогают нам становиться лучше и эффективнее оказывать помощь нашим пациентам", — заявили в украинской больнице.

Напомним, ПСЖ в прошлом сезоне добрался до полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. В финал парижский суперклуб не пустила дортмундская "Боруссия". Победу в турнире одержал мадридский "Реал".