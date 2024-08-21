"Кривбас" — "Бетіс": де і коли дивитись матч Ліги конференцій

Криворізький клуб намагається пройти відбір у єврокубок

У четвер, 22 серпня, "Кривбас" зіграє "домашній" поєдинок раунду плей-оф Ліги конференцій УЄФА сезону 2024/25 проти іспанського "Бетісу". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Кривбас" — "Бетіс".

У прямому ефірі в Україні гру "Кривбас" — "Бетіс" покаже "УПЛ ТБ". Про це повідомляє пресслужба українського клубу у Facebook.

Перша гра між командами відбудеться у Кошиці (Словаччина) на однойменному міському стадіоні. Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом. Гра-відповідь між колективами пройде 29 серпня в Севільї на стадіоні "Беніто Вільямарін".

Зазначимо, переможець 2-матчевого протистояння вийде у груповий етап Ліги конференцій, а той, хто програє, залишить єврокубки.

Нагадаємо, криворізький клуб стартував у єврокубках із 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, проте за підсумками двох матчів не зумів пройти чеську "Вікторію" та вилетів у відбір Ліги конференцій. Україну на груповому етапі єврокубків представлять як мінімум дві команди — донецький "Шахтар" (Ліга чемпіонів) та київське "Динамо" (ЛЧ або Ліга Європи). "Дніпро-1" через фінансові проблеми сезон так і не почав.