"Кривбасс" - "Бетис": где и когда смотреть матч Лиги конференций

Криворожский клуб пытается пройти отбор в еврокубок

В четверг, 22 августа, "Кривбасс" сыграет "домашний" поединок раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона 2024/25 против испанского "Бетиса". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Кривбасс" — "Бетис".

В прямом эфире в Украине игру "Кривбасс" — "Бетис" покажет "УПЛ ТБ". Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба в Facebook.

Первая игра между командами состоится в Кошице (Словакия) на одноименном городском стадионе. Начало встречи — в 21:00 по киевскому времени. Ответная игра между коллективами пройдет 29 августа в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин".

Отметим, победитель 2-матчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги конференций, а проигравший покинет еврокубки.

Напомним, криворожский клуб стартовал в еврокубках с 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, однако по итогам двух матчей не сумел пройти чешскую "Викторию" и вылетел в отбор Лиги конференций. Украину на групповом этапе еврокубков представят как минимум две команды — донецкий "Шахтер" (Лига чемпионов) и киевское "Динамо" (ЛЧ или Лига Европы). "Днепр-1" из-за финансовых проблем сезон так и не начал.