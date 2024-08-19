"Динамо" — "Зальцбург": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Кияни знаходяться за 2 кроки від групового етапу Ліги чемпіонів

У середу, 21 серпня, київське "Динамо" проведе першу гру раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 проти австрійського "Зальцбурга". Напередодні динамівці обіграли "Карпати" у першості України. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — "Зальцбург".

У прямому ефірі в Україні матч "Динамо" — "Зальцбург" покаже медіасервіс Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Перша гра між командами стане номінально домашньою для "Динамо" та пройде у Любліні (Польща) на однойменному стадіоні. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. Гра-відповідь пройде в Зальцбурзі 27 серпня. Переможець протистояння вийде у груповий етап ЛЧ, а той, хто програє, у груповий етап ЛЄ.

Нагадаємо, у другому кваліфікаційному раунді ЛЧ кияни переграли сербський "Партизан", причому зробили це двічі. У "домашній" грі було зафіксовано розгром — 6:2, а гостьова зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь української команди. Для Біло-синіх це була принципова зустріч, адже сербський клуб у міжсезоння з’їздив на товариський турнір до РФ.

У 3-му відбірному раунді кияни пройшли шотландський "Рейнджерс". У першій грі Біло-Сині втратили перемогу на останніх секундах — 1:1, а в другій суперник був повалений з рахунком 2:0.