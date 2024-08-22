"Кривбас" — "Бетіс": онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Український клуб бореться за потрапляння до основного раунду

У четвер, 22 серпня, "Кривбас" матчем проти "Бетіса" (Іспанія) стартує в раунді плей-оф Ліги конференцій УЄФА сезону 2024/25. За підсумками минулого сезону чемпіонату України криворізький клуб виграв "бронзу".

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Кривбас" — "Бетіс". Перша гра між командами відбудеться у Кошиці (Словаччина) на однойменному міському стадіоні, початок о 21:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Кривбас" — "Бетіс" (оновлюється)

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися гру "Кривбас" — "Бетіс" в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння. Гра-відповідь між колективами пройде 29 серпня в Севільї. Той, хто програє за підсумками 2-матчевого протистояння, вилетить з єврокубків.

Нагадаємо, криворізький клуб стартував у єврокубках із 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де за підсумками двох матчів не зумів пройти чеську "Вікторію" та вилетів у відбір Ліги конференцій. Україну на груповому етапі єврокубків представлять як мінімум дві команди — донецький "Шахтар" (Ліга чемпіонів) та київське "Динамо" (ЛЧ або Ліга Європи). До речі, кияни близькі до вильоту з ЛЧ після поразки від "Зальцбурга" у першій грі (0:2). "Дніпро-1" через фінансові проблеми сезон так і не почав, а "Полісся" не впоралося з "Олімпією" зі Словенії (0:2, 1:2) у відборі ЛК і вилетіло з єврокубків.