Дружина Усика блиснула пишними грудьми на відпочинку (фото)

Катерина нещодавно народила четверту дитину

Дружина колишнього абсолютного чемпіона світу у хевівейті Олександра Усика Катерина відпочиває в Іспанії. Напередодні боксер віддав один із своїх поясів, склавши з себе повноваження абсолютного чемпіона світу.

Відповідні знімки Катерина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дружина боксера зазначила, що відпочиває в Іспанії.

На знімках Катерина позує у чорному купальнику, який підкреслює її фігуру. У мережі із захопленням сприйняли фото.

"Красуня", "Відмінні знімки", — пишуть користувачі.

Нещодавно Катерина народила четверту дитину — дочку Марію. Пара також виховує ще одну дочку – Єлизавету, а також двох синів – Михайла та Кирила.

Нагадаємо, бій-реванш між Усиком і Тайсоном Ф’юрі призначено на 21 грудня в Саудівській Аравії. "Циганський король" нещодавно зізнався, чому програв перший поєдинок. Британець тяжко сприйняв поразку. Нещодавно колишнього чемпіона за версією WBC помітили п’яним на вулиці. У першому бою український "Кіт" ледь не нокаутував британського гіганта — тільки дивне рішення рефері в рингу врятувало Тайсона.