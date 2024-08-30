Білий приніс Україні першу медаль Паралімпіади у легкій атлетиці

Легкоатлет приніс Україні чергову медаль

У п’ятницю, 30 серпня, на Паралімпійських іграх у Парижі відбувається другий змагальний день. Збірна України виграла свою п’яту нагороду на турнірі та першу у легкій атлетиці.

Про це повідомляє "Телеграф". Український легкоатлет Владисла Білий (52.86 м) приніс країні "срібло" у метанні списа, клас F38. Це найкращий результат українця цього сезону.

Перемогу на турнірі завоював Хосе Лемос (63.81 м) із Колумбії, а "бронза" дісталася Аню Дунцюаню (51.97) із Китаю. Додамо, що Білий вдруге кар’єрі став другим на Паралімпіаді. Раніше він брав "срібло" у Токіо.

Таким чином, на рахунку Синьо-жовтих 5 нагород на Паралімпіаді у Парижі. Нагадаємо, перше "срібло" збірній України на Паралімпійських іграх-2024 приніс плавець Антон Коль (100 м на спині, S1). Трохи згодом ще одна представниця цього виду спорту Анна Гонтар стала третьою у запливі на 50 м вільним стилем у класі S6. Цього ж дня плавець Олександр Комаров став третім на дистанції 200 м, S5. Ще одну срібну медаль виграла плавчиха Ірина Пойда (200 м вільним стилем, клас S5).