Пловець Комаров приніс Україні "бронзу" на Паралімпіаді

Українські плавці вдало виступають у Франції

У четвер, 29 серпня, на Паралімпійських іграх у Парижі у перший ігровий день український плавець Олександр Комаров виграв бронзову нагороду. Ця медаль стала третьою для національної команди на Іграх у Парижі.

Про це повідомляє "Телеграф". Українець приплив третім у запливі на 200 м вільним стилем у класі S5.

Перемогу відсвяткував італієць Франческо Боччардо, а друге місце отримав нейтральний атлет з Росії Кирило Пульвер. Додамо, що Комаров брав "золото" в естафеті та особисту "бронзу" на Паралімпіаді-2016 на дистанції 100 м.

Паралімпійські ігри в Парижі стартували 28 серпня і продовжаться до 8 вересня. В Україні Ігри показують безкоштовно одразу на кількох платформах. Додамо, що на сайті "Телеграф" доступний медальний залік Паралімпіади-2024. Перед стартом змагань пролунав скандал через форму Синьо-жовтих. Річ у тому, що Міжнародний паралімпійський комітет забороняв форму нашої команди через карту України та "воєнного" кольору, присутніх на амуніції.

Нагадаємо, першу нагороду ("срібло") збірній України на Паралімпійських іграх-2024 приніс плавець Антон Коль (100 м на спині, S1). Трохи згодом ще одна представниця цього виду спорту Анна Гонтар стала третьою у запливі на 50 м вільним стилем у класі S6.