Українка Гонтар здобула "бронзу" на Паралімпіаді в Парижі

Українські пари плавці традиційно успішно виступають на Іграх

У четвер, 29 серпня, на Паралімпійських іграх у Парижі в перший медальний день українка Анна Гонтар виграла бронзову нагороду у плаванні. Це стало другою нагородою збірної України на змаганнях у Франції.

Про це повідомляє "Телеграф". Українка стала третьою у запливі на 50 м вільним стилем у класі S6.

Перше місце виборола китаянка Цзян Юйянь, а друге — американка Елізабет Маркс. Додамо, що Анна виграла "бронзу" на Паралімпіадах вдруге, у Токіо вона також була третьою.

Паралімпійські ігри в Парижі стартували 28 серпня і продовжаться до 8 вересня. В Україні Ігри показують безкоштовно одразу на кількох платформах. Додамо, що на сайті "Телеграф" доступний медальний залік Паралімпіади-2024. Перед стартом змагань пролунав скандал через форму Синьо-жовтих. Річ у тому, що Міжнародний паралімпійський комітет забороняв форму нашої команди через карту України та "воєнного" кольору, присутніх на амуніції.

Нагадаємо, першу нагороду збірної України на Паралімпійських іграх-2024 в перший ігровий день приніс плавець Антон Коль (100 м на спині, S1).