Українка Пойда принесла країні "срібло" Паралімпіади в Парижі

Українські плавці виграли 4 нагороди у перший ігровий день на Паралімпіаді-2024

У четвер, 29 серпня, на Паралімпійських іграх у Парижі завершився перший медальний день у плаванні. У цій дисципліні українці здобули вже 4 медалі.

У завершальному фіналі дня українка Ірина Пойда здобула "срібло" у плаванні на 200 м вільним стилем у класі S5. Про це повідомляє "Телеграф".

Українка до самого фінішу претендувала на "золото", але їй не вистачило дистанції, щоби обійти Таллі Кірні з Великої Британії. "Бронза" дісталася Моніці Боджоні з Італії.

Паралімпійські ігри в Парижі стартували 28 серпня і продовжаться до 8 вересня. В Україні Ігри показують безкоштовно одразу на кількох платформах. Додамо, що на сайті "Телеграф" доступний медальний залік Паралімпіади-2024. Перед стартом змагань пролунав скандал через форму Синьо-жовтих. Річ у тому, що Міжнародний паралімпійський комітет забороняв форму нашої команди через карту України та "воєнного" кольору, присутніх на амуніції.

Нагадаємо, першу нагороду ("срібло") збірній України на Паралімпійських іграх-2024 приніс плавець Антон Коль (100 м на спині, S1). Трохи згодом ще одна представниця цього виду спорту Анна Гонтар стала третьою у запливі на 50 м вільним стилем у класі S6. Цього ж дня плавець Олександр Комаров став третім на дистанції 200 м, S5.