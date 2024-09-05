Україна виборола історичну медаль на Паралімпіаді в Парижі

Вперше в історії український велогонник зумів виграти нагороду на Паралімпійських іграх у гендбайку

У четвер, 5 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі триває восьмий ігровий день. Синьо-жовті вибороли першу медаль в історії в гендбайку.

Велогонщик Павло Баль виборов історичну паралімпійську "бронзу" для України. Про це повідомляє "Телеграф".

Наш спортсмен фінішував третім у шосейній гонці на дистанції 56,8 км (клас H5). Перемогу в заїзді завоював Мітч Валізе з Нідерландів, а "срібло" дісталося Лоїку Верньо із Франції.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 54 нагороди на Паралімпіаді-2024. 5 вересня першу медаль дня Україні принесла Марія Помазан, яка виборола "золото" Паралімпіади-2024 у штовханні ядра у класі F35.

Довідка: гендбайк — різновид велоспорту, в якому спортсмени змагаються сидячи й керують руками.

Напередодні 4 вересня у легкій атлетиці "срібло" Україні принесла Марія Шпатківська, а "золото" — Анастасія Москаленко. У плаванні в одному запливі "золото" та "срібло" виграли Ярослав Денисенко та Максим Веракса, "срібло" виборола Ганна Стеценко, а "золото" виграла збірна України.