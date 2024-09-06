Прапороносець збірної України виграла другу медаль на Паралімпіаді

Українська пара фехтувальниця завоювала другу "бронзу" у Парижі

У п’ятницю, 6 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить дев’ятий ігровий день. Збірна України виграла другу медаль у фехтуванні.

Українка Олена Федота-Ісаєва виграла "бронзу" у фехтуванні на шпагах у категорії В. Про це повідомляє "Телеграф".

У малому фіналі наша спортсменка здолала представницю Гонконгу Тун Нга Тінг із рахунком 15:6. Додамо, що раніше Олена виграла "бронзу" у фехтуванні на шаблях. Крім того, Федота-Ісаєва була прапороносцем збірної України на Відкритті Паралімпіади у Парижі.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 65 нагород на Паралімпіаді-2024. Напередодні "срібло" у легкій атлетиці країні принесла Людмила Даниліна. Крім того, "бронзу" у настільному тенісі виграв Максим Ніколенко, а велогонщик Єгор Дементьєв виграв групову шосейну гонку.

Напередодні 5 вересня першу медаль дня Україні принесла легкоатлетка Марія Помазан. Потім Павло Баль виграв історичну паралімпійську "бронзу" у велоспорті. Українці цього дня виграли три медалі у дзюдо: Наталія Ніколайчик виборола "золото", Анжела Гаврисюк виграла поєдинок за "бронзу", ще одну "бронзу" виборов Давид Хорава. У плаванні Данило Чуфаров приніс Україні "бронзу", а збірна України стала третьою в естафеті. Крім того, збірна України з голболу вперше виграла "срібло" на Паралімпіаді.