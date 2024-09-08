Жодного дня без медалей: Україна виграла першу нагороду в останній день Паралімпіади

Українські пара спортсмени щодня радували вболівальників медалями на Іграх у Парижі

У неділю, 8 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі відбувається останній, одинадцятий, ігровий день. Першу медаль дня Україні принесла представниця веслування на байдарках та каное Марина Мажула.

Українка у фіналі байдарки-одиночки здобула срібну медаль на дистанції 200 м у класі KL1. Про це повідомляє "Телеграф".

"Золото" здобула Катерин Воллерман з Чилі, а "бронзу" — Едіна Мюллер з Німеччини.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 80 нагород на Паралімпіаді-2024.

Напередодні 7 вересня першу медаль дня Україні приніс легкоатлет Ігор Цвєтов, який виборов друге "золото" на Іграх. Крім того, дебютну медаль на Паралімпіаді у веслуванні на каное та байдарках виграв Микола Синюк, Віктор Дідух став паралімпійським чемпіоном у настільному тенісі, а Марина Литовченко виграла "срібло" у цьому виді спорту. Першу в історії медаль у чоловічому паверліфтингу приніс Україні Юрій Бабинець, дзюдоїстка Анастасія Гарник виграла "золото", також на Іграх тріумфував дзюдоїст Олександр Назаренко. У плаванні день розпочався з "бронзи" Ігоря Німченка, потім Андрій Трусов виграв "золото", після чого Сергій Паламарчук та Денис Остапченко виграли "бронзу" та "срібло" в одному запливі. Наприкінці ігрового дня жіноча збірна України з фехтування на шпагах принесла країні "срібло".