Феноменальний фініш: українець Дементьєв виграв "золото" Паралімпіади (відео)

Український велогонщик показав чудову швидкість на останніх метрах дистанції

У п’ятницю, 6 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить дев’ятий ігровий день. Збірна України виграла золоту медаль у велоспорті.

Українець Єгор Дементьєв виграв групову шосейну гонку у класі С4-5. Про це повідомляє "Телеграф".

На фініші Єгор у завзятій боротьбі обійшов Кевіна ле Кунффа із Франції ("срібло") та Мартіна ван де Пола з Нідерландів ("бронза").

Нагадаємо, на рахунку збірної України 64 нагороди на Паралімпіаді-2024. Напередодні "срібло" у легкій атлетиці країні принесла Людмила Даниліна. Крім того, "бронзу" у настільному тенісі виграв Максим Ніколенко.

Напередодні 5 вересня першу медаль дня Україні принесла легкоатлетка Марія Помазан. Потім Павло Баль виграв історичну паралімпійську "бронзу" у велоспорті. Українці цього дня виграли три медалі у дзюдо: Наталія Ніколайчик виборола "золото", Анжела Гаврисюк виграла поєдинок за "бронзу", ще одну "бронзу" виборов Давид Хорава. У плаванні Данило Чуфаров приніс Україні "бронзу", а збірна України стала третьою в естафеті. Крім того, збірна України з голболу вперше виграла "срібло" на Паралімпіаді.