У Трускавці завершився фінальний тур чемпіонату України з пляжного волейболу (фото)
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Фінальний тур проходив у SPA-готелі Женева Трускавець
У чоловіків перші місця зайняли бронзові призери Європи Сергій Попов і Едуард Резнік. Перемогу їм довелось виривати, бо в кожній грі суперники грали настільки завзято, наче в останній раз. Волейболісти робили все можливе і неможливе, щоб перемогти титулованих та досвідчених чемпіонів.
У жінок перші місця зайняли Єва Сердюк і Дар'я Романюк. Про це повідомляє facenews.
Перемога цієї молодої пари стала сенсацією. Минулого тижня ці 20-річні спортсменки з Чорноморська стали переможницями турніру з пляжного волейболу Beach ProTour Futures, який відбувся у Варшаві. Під час турніру Дар’я Романюк і Єва Сердюк видали дивовижну серію з семи перемог, програвши лише один сет.
Цей же дует у віці 18 років виборов перемогу на молодіжному Чемпіонаті світу з пляжного волейболу в турецькому Ізмірі. Дівчата у 2022 році здолали американський дует Мірая Мессі/Ешлі Патер та здобули золоті медалі. Тоді за весь чемпіонат українки не програли жодної партії.
Символічно, що волейболісти грали фінальний тур у Трускавці. На захід завітала заступниця мера міста Олена Петранич. Під час нагородження призерів вона нагадала, що Трускавець — це місто здоровʼя, а значить — місто спорту.
Переможці фінального туру Чемпіонату України з пляжного волейболу
Чоловіки:
- Резнік Едуард/Попов Сергій (Одеса/Запоріжжя)
- Моісеєв Антон/Саввін Віталій (Київ)
- Дацюк Іван/Ліхацький Іван (Київ)
Жінки:
- Сердюк Єва/Романюк Дар'я (Чорноморськ)
- Гладун Марина/Лазаренко Тетяна (Суми/Запоріжжя)
- Давідова Валентина/Хміль Ангеліна (Запоріжжя/Київ)
Спеціальну номінацію за чесну гру Fair play отримали Дар'я Романюк та Іван Ліхацький.
Звання MVP вибороли Тетяна Лазаренко та Антон Моісеєв.
Попов/Резнік проти Моісеєв/Саввін Фінальний тур ЧУ 2023-2024
Нагадаємо в чоловічій збірній з волейболу стався скандал. В травні до табору команди відмовилися приїжджати лідери команди. Президент Федерації волейболу України (ФВУ) Михайло Мельник зазначив, що гравців, які відмовилися їхати до збірної, покарають і навіть можуть дискваліфікувати.