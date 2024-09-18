У Трускавці завершився фінальний тур чемпіонату України з пляжного​ волейболу (фото)

Фінальний тур проходив у SPA-готелі Женева Трускавець

У чоловіків перші місця зайняли бронзові призери Європи Сергій Попов і Едуард Резнік. Перемогу їм довелось виривати, бо в кожній грі суперники грали настільки завзято, наче в останній раз. Волейболісти робили все можливе і неможливе, щоб перемогти титулованих та досвідчених чемпіонів.

У жінок перші місця зайняли Єва Сердюк і Дар'я Романюк. Про це повідомляє facenews.

Перемога цієї молодої пари стала сенсацією. Минулого тижня ці 20-річні спортсменки з Чорноморська стали переможницями турніру з пляжного волейболу Beach ProTour Futures, який відбувся у Варшаві. Під час турніру Дар’я Романюк і Єва Сердюк видали дивовижну серію з семи перемог, програвши лише один сет.

Цей же дует у віці 18 років виборов перемогу на молодіжному Чемпіонаті світу з пляжного волейболу в турецькому Ізмірі. Дівчата у 2022 році здолали американський дует Мірая Мессі/Ешлі Патер та здобули золоті медалі. Тоді за весь чемпіонат українки не програли жодної партії.

Символічно, що волейболісти грали фінальний тур у Трускавці. На захід завітала заступниця мера міста Олена Петранич. Під час нагородження призерів вона нагадала, що Трускавець — це місто здоровʼя, а значить — місто спорту.

Переможці фінального туру Чемпіонату України з пляжного волейболу

Чоловіки:

Резнік Едуард/Попов Сергій (Одеса/Запоріжжя) Моісеєв Антон/Саввін Віталій (Київ) Дацюк Іван/Ліхацький Іван (Київ)

Жінки:

Сердюк Єва/Романюк Дар'я (Чорноморськ) Гладун Марина/Лазаренко Тетяна (Суми/Запоріжжя) Давідова Валентина/Хміль Ангеліна (Запоріжжя/Київ)

Спеціальну номінацію за чесну гру Fair play отримали Дар'я Романюк та Іван Ліхацький.

Звання MVP вибороли Тетяна Лазаренко та Антон Моісеєв.

Попов/Резнік проти Моісеєв/Саввін Фінальний тур ЧУ 2023-2024

Нагадаємо в чоловічій збірній з волейболу стався скандал. В травні до табору команди відмовилися приїжджати лідери команди. Президент Федерації волейболу України (ФВУ) Михайло Мельник зазначив, що гравців, які відмовилися їхати до збірної, покарають і навіть можуть дискваліфікувати.