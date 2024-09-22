Довбик забив гол за "Рому" у другому матчі поспіль (відео)

Українець вперше відзначився перед рідними трибунами

У неділю, 22 вересня, нападник "Роми" та збірної України Артем Довбик забив свій другий гол у чемпіонаті Італії сезону 2024/25. Напередодні українець відзначився у ворота "Дженоа".

На цей раз Артем забив красивий гол у ворота "Удінезе". Про це повідомляє "Телеграф".

На 19-й хвилині поєдинку 5-го туру чемпіонату Італії, який проходить у Римі на стадіо "Олімпіко", Стефан Ель-Шаараві блискучою передачею вивів Довбика на ударну позицію. Артем обробив м’яч та потужним ударом лівою ногою вразив дальній кут воріт гостей. Таким чином, українець забив свій другий гол у Серії А, причому зробив це у другому матчі поспіль.

У другому таймі Довбик оформив асист на Томмазо Бальданці.

Зазначимо, перед цим поєдинком "Рому" очолив хорват Іван Юрич. Він без сумнівів випустив Довбика у старті.

Нагадаємо, Довбик міг перейти в іспанський "Атлетіко" цього літа, але "Рома" запропонувала українцеві вигідніші умови. У результаті форвард збірної України обрав римський клуб. Додамо, що Артем був номінований на звання найкращого гравця сезону в Ла Лізі 2023/24, адже став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.