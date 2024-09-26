"Нехай татуювання собі на лобі зробить": Сабо жорстко пройшовся по зірці "Динамо"

Знаменитий у минулому футболіст сильно переживає за київський клуб

Колишній гравець та тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо розкритикував команду за слабку гру у матчі 1-го туру Ліги Європи УЄФА проти "Лаціо" (0:3). Український клуб пропустив три голи у першому таймі.

Відповідний коментар Сабо наводить sport-express.ua. Найбільше від легенди "Динамо" дісталося хавбеку Біло-синіх Миколі Шапаренку.

"Шапаренко бігає, з нього вже зліпили незрозуміло кого… Пробач мені, але ж це і ви, журналісти, зробили з нього зірку! До небес їх возвеличили. А що ми бачимо? Ну, обмальовані обидві руки. Хай ще татуювання собі на шиї чи лобі зробить! Понаписували, що за нього там мільйони дадуть. Ніх** за нього не дадуть! За що?" — заявив Сабо.

Також від Йожефа Йожефовича дісталося й обороні "динамівців".

"Ну а про захист я вже казав – цій пацанві треба знову йди до школи, а не у Лізі Європи грати! Три м’ячі Лаціо нам забило через дірку в центрі захисту, де грав цей хлопчик (Михавко). Де він був? Справа в нас грає Тимчик, вже не пацан, а на його фланзі прохідний двір. Від гравця команди-суперника він грає на відстані в п’ять метрів. Та це п****ц! Ти ж повинен грати щільно один в один, не дати йому продихнути!" — зазначив Сабо.

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Лаціо":

Нагадаємо, "Динамо" стартувало у поточній єврокампанії з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Спочатку Біло-Сині пройшли сербський "Партизан". У "домашній" грі кияни розгромили суперника з рахунком 6:2, а у гостьовій — перемогли з рахунком 3:0.

У 3-му відбірному раунді ЛЧ "Динамо" пройшло шотландський "Рейнджерс". У першій грі Біло-Сині зіграли внічию (1:1), а в другій — обіграли шотландців з рахунком 2:0.

У боротьбі за місце у найсильнішому єврокубку "динамівці" не змогли пройти австрійський "Зальцбург". Спочатку кияни програли з рахунком 0:2, після чого зіграли з австрійцями внічию – 1:1.