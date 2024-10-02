Не можна посміхатися? Зірка "Динамо" потрапив у скандал через спілкування з фанатами (відео)

Фанати незадоволені грою команди

Вболівальники київського "Динамо" незадоволені виступом гравців на євроарені, хоча команда показує непогані результати у чемпіонаті України. Після матчу першого туру ЛЄ сезону 2024/25 з "Лаціо" (0:3) фанати Біло-Синіх дорікнули головній зірці клубу Миколі Шапаренку за відсутність старання на полі.

Інцидент стався під час матчу 8-го туру чемпіонату України з футболу "Лівий Берег" — "Динамо" (0:3). Про це повідомляє Football Hub.

"Шапаренко емоційно поспілкувався з уболівальником. Один із фанатів вирішив поспілкуватися з гравцями "Динамо" під час розминки", — йдеться у повідомленні.

Вболівальники звинуватили "динамівців" у відсутності старання, а також у тому, що вони сміються після поразок. "Не можна посміхатися?" — відповів на закиди Шапаренко.

Нагадаємо, у першому турі Ліги Європи кияни програли другому складу "Лаціо". Після цього на команду посипалася критика. Наприклад, Йожеф Сабо жорстко наїхав на Шапаренка через татуювання.

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Лаціо"

Нагадаємо, "Динамо" стартувало у поточній єврокампанії з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Спочатку Біло-Сині пройшли сербський "Партизан". У "домашній" грі кияни розгромили суперника з рахунком 6:2, а у гостьовій — перемогли з рахунком 3:0.

У 3-му відбірному раунді ЛЧ "Динамо" пройшло шотландський "Рейнджерс". У першій грі Біло-Сині зіграли внічию (1:1), а в другій — обіграли шотландців з рахунком 2:0.

У боротьбі за місце у найсильнішому єврокубку "динамівці" не змогли пройти австрійський "Зальцбург". Спочатку кияни програли з рахунком 0:2, після чого зіграли з австрійцями внічию – 1:1.