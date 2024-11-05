"Шахтар" — "Янг Бойз": букмекери здивували прогнозом на матч Ліги чемпіонів

Український клуб – невеликий фаворит протистояння зі швейцарцями

У середу, 6 листопада, донецький "Шахтар" та швейцарський "Янг Бойз" зіграють у рамках 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Янг Бойз".

На думку букмекерів, Гірники є невеликими фаворитами зустрічі аутсайдерів ЛЧ. Про це повідомляє Favbet. Імовірність тріумфу донеччан фахівці оцінили у 46%, а номінальних гостей – у 27%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" — "Янг Бойз":

Favbet: (перемога "Шахтаря" 2,07 — нічия 3,60 — перемога "Янг Бойз" 3,60)

William Hill: (2,05 — 3,50 — 3,70)

Bwin: (2,05 — 3,60 — 3,40)

Гра "Шахтар" — "Янг Бойз" відбудеться у Гельзенкірхені (Німеччина) на стадіоні "АуфШальке", напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цей поєдинок у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, за підсумками трьох турів Ліги чемпіонів Гірники набрали лише одне очко, при цьому не забивши жодного гола. У першому турі ЛЧ донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). В останній грі "Шахтар" програв "Арсеналу" (0:1). З розкладом донеччан у головному єврокубку можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф Ліги чемпіонів за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. Додамо, що "Шахтар", який отримав пряму путівку до ЛЧ, за підсумками комп’ютерного жеребкування основного етапу також зіграє з "Баварією", "Боруссією" Д, ПСВ та "Брестом".