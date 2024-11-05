"Шахтер" - "Янг Бойз": букмекеры удивили прогнозом на матч Лиги чемпионов

Украинский клуб — небольшой фаворит противостояния со швейцарцами

В среду, 6 ноября, донецкий "Шахтер" и швейцарский "Янг Бойз" сыграют в рамках 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Янг Бойз".

По мнению букмекеров, Горняки являются небольшими фаворитами встречи аутсайдеров ЛЧ. Об этом сообщает Favbet. Вероятность триумфа дончан специалисты оценили в 46%, а номинальных гостей — в 27%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Шахтер" — "Янг Бойз":

Favbet: (победа "Шахтера" 2,07 — ничья 3,60 — победа "Янг Бойз" 3,60)

William Hill: (2,05 — 3,50 — 3,70)

Bwin: (2,05 — 3,60 — 3,40)

Игра "Шахтер" — "Янг Бойз" состоится в Гельзенкирхене (Германия) на стадионе "АуфШальке", накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть этот поединок в прямом эфире в Украине.

Напомним, по итогам трех туров Лиги чемпионов Горняки набрали всего одно очко, при этом не забив ни единого гола. В первом туре ЛЧ дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). В последней игре "Шахтер" проиграл "Арсеналу" (0:1). С расписанием дончан в главном еврокубке можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф Лиги чемпионов по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. Добавим, что "Шахтер", который получил прямую путевку в ЛЧ, по итогам компьютерной жеребьевки основного этапа также сыграет с "Баварией", "Боруссией" Д, ПСВ, и "Брестом".