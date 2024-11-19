"Шикарна": дружина футболіста збірної України влаштувала солодку фотосесію у день народження

Дівчина яскраво відсвяткувала день народження

Дружина українського футболіста американського "Коламбус Крю" Євгена Чеберка Дарина відсвяткувала 28-річчя. Для цього дівчина влаштувала гарячу фотосесію, наприкінці якої вона поласувала святковим тортом.

Відповідний пост дружина центрального захисника опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Для зйомок дівчина вбралася в білу шубку, доповнивши образ колготками та чорними туфлями на підборах.

"Щасливого, щасливого чогось. Світло, камера, мотор! Сьогодні мій день народження", — написала Дарина.

Дарина Чеберко

Зазначимо, Дарина разом із чоловіком перебралася до США, де той грає у МЛС. У поточному сезоні Євген зіграв у 32 матчах за "Коламбус", у яких відзначився 1 асистом. До речі, на рахунку центрбека одна гра у складі збірної України Чеберко у жовтні 2020 року зіграв 45 хвилин у товариському поєдинку проти Франції (1:7).

Нагадаємо, збірна України виступає у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками 5 турів українці посідають останнє місце у квартеті.

У першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му — зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1).