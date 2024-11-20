Усик і Ф’юрі отримають божевільні гонорари за реванш

Цього разу українець заробить більше, ніж його британський колега

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик та колишній чемпіон світу у цій ваговій категорії Тайсон Ф’юрі отримають за бій-реванш 190 млн доларів. У першому поєдинку українець здолав британця роздільним рішенням.

Очікується, що цього разу Усик отримає левову частку від загального призу. Про це повідомляє thesportster.com.

За інформацією джерела, Олександр заробить 114 млн доларів (60% від загального гонорару), а Тайсон — 76 млн доларів (40%). Додамо, що, за інформацією ЗМІ, у першому поєдинку "Циганський король" та український "Кіт" заробили 105 та 45 мільйонів доларів відповідно, розподіливши загальний гонорар 70% на 30%.

Зазначимо, бій-реванш Усик — Ф’юрі 2 відбудеться 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Додамо, що на шоу також виступить ще один українець – Сергій Богачук. Напередодні голова управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх назвав усі бої андеркарда.

Додамо, що Усик і Ф’юрі перетнулися на вечорі боксу Джошуа — Дюбуа. Також Олександр та Тайсон провели першу пресконференцію, присвячену реваншу. На захід українець прибув у образі "Хітмена".