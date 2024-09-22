Ф’юрі раптово підкотив до Усика: що сталося на шоу Джошуа — Дюбуа (відео)

"Циганський король" відмовився від образу поганого хлопця

У суботу, 21 вересня, у Лондоні (Велика Британія) визначився повноцінний чемпіон світу IBF у надважкій вазі. Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) брутально нокаутував Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) і коронувався на "Вемблі".

Під час шоу в рингсайді перетнулися чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик та колишній чемпіон світу у цій же вазі Тайсон Ф’юрі. Відповідне відео опублікував Fight Hub TV.

Голова Головного управління у справах розваг у Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейх зібрав деяких знаменитостей у рингсайді, щоб зробити пам’ятне фото. На кадрах видно, як "Циганський король" раптово прилаштувався до Усика, боксери обмінялися люб’язностями та як старі друзі зробили спільний знімок. Британець цього разу відмовився від образу поганого хлопця.

Додамо, що пізніше Туркі опублікував один зі знімків, підписавши фото "Легенди".

Напередодні Усик на шляху до Лондона був затриманий польськими правоохоронцями в аеропорту Кракова. Президент України Володимир Зеленський втрутився у ситуацію, після чого боксера швидко відпустили. Сам Олександр назвав ситуацію "нерозумінням", а також подякував президенту країни. Пізніше ЗМІ назвали кілька версій того, що сталося.