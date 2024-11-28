"Міс досконалість": Влада Седан приміряла новий образ (фото)

Дружина захисника "Арсеналу" отримала сотник компліментів у мережі

Дружина футболіста збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка Влада Седан приміряла новий образ. Напередодні Синьо-жовті зберегли прописку в дивізіоні B Ліги націй УЄФА і спробують пробитися до елітного дивізіону.

Відповідні фото Влада опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Седан цього разу позувала перед камерою у синіх джинсах палаццо, сорочці та піджаку, доповнивши образ окулярами, прикрасами та стильними балетками.

Влада Седан

"Ваші фото — найкращі", "Стильна", "Королева", "Красуня, вам іде цей стиль", "Влада, як завжди, роздає стиль", "Дуже красива", "Міс досконалість", — пишуть під знімками в мережі .

Зазначимо, Олександр та Влада одружилися у 2020 році. Пара виховує дві дочки: Єву та Лею, яка з’явилася на світ у серпні 2023 року.

Сім’я Зінченків

Нагадаємо, Зінченко взяв участь у листопадовому зборі збірної України в Лізі націй УЄФА і навіть забив гол у ворота Албанії (2:1) у шостому турі. Це взяття воріт вивело нашу команду до стикового матчу за право зіграти в дивізіоні А. Нашим суперником у плей-офф стане збірна Бельгії.

Зазначимо, у першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1).